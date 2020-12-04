Перша сесія Одеської обласної ради VIII скликання почалася з блокування трибуни й президії представниками партій "Опозиційна платформа - За життя", "За майбутнє" і "Партія Шарія".

За інформацією Думської, вони "стрімким кидком зайняли трибуну і не дають зібранню взятися до роботи".

Фото: Думская

Депутати від ОПЗЖ, "За майбутнє" і Шарія звинуватили президентську партію "Слуга народу" та її союзників в інтригах через те, що тервиборчком затягує реєстрацію восьми депутатів від "За майбутнє" та одного ОПЗЖ. Це не дозволяє трьом партіям сформувати більшість і домогтися обрання потрібної їм людини головою облради.

Насправді заяви від цих людей надійшли напередодні ввечері і комісія просто не встигла їх розглянути, зазначає видання.

"Ми будемо тут стояти доти, поки депутатів не зареєструють. День, два, три, до перемоги", - заявили учасники протесту.

Разом з обласними депутатами трибуну блокують їхні однопартійці з міської ради.

"Слуга народу" та її союзники висувають на голову облради Григорія Діденка (чоловік нардепки Юлії Діденко), а ОПЗЖ з колегами бачать у цьому кріслі заступника голови минулого скликання Вадима Шкаровського.

Раніше повідомляли, що Одеська обласна ТВК не змогла оголосити результати через вірус у комп’ютері, що знищив протокол.