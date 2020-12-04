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Зеленський підписав закон про діяльність органів місцевого самоврядування

Без ухвалення цього закону деякі територіальні громади не могли провести свої перші сесії. Також це блокувало підготовку до нового бюджетного року. 

Зеленський підписав закон про діяльність органів місцевого самоврядування
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №1009-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Без ухвалення цього закону деякі територіальні громади не могли провести свої перші сесії. Також це блокувало підготовку до нового бюджетного року. 

Закон було ухвалено з деякими правками нардепки Альони Шкрум ("Батьківщина"). Одна з них – про повноваження Кабінету міністрів. Зокрема, тепер не можна тривалий час залишатися в.о. міністра. Якщо прем'єр не подає кандидатуру міністра, то Рада не може призначити і визначатися щодо нового міністра. При цьому в.о. міністра, призначений урядом, може бути на цій посаді роками без права голосувати на засіданнях уряду.

Рада підтримала ці правки. Перед голосування за них нардепи перемовлялися про те, що правки спрямовані проти в.о. міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. 

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт 17 листопада. За проголосував 301 нардеп. 24 листопада голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав документ.

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