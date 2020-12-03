Рада у четвер може розглянути зміни до закону про повернення е-декларування, - нардеп

Верховна Рада завтра може розглянути зміни до закону про повернення електронного декларування.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Андрій Осадчук, якого цитує пресслужба фракції.

"Є всі підстави вважати, що досягнуто компромісу і нова стаття по відновленню кримінальної відповідальності за недостовірне декларування буде завтра винесена в зал Верховної Ради України", - наголосив Осадчук.

За його словами, Правохоронний комітет парламенту, який продовжив ранкове засідання о 15:30, "16 голосами «за» підтримав доопрацьований компоміс з порогом у 4000 мінімумів і «обмеженням волі» як додатковим покаранням у порівнянні з первинним проектом парламенту".

"Завтра за процедурою ad-hoc (спрощена процедура) його винесуть в зал", - підкреслив він.

Оновлення. Комітет з правоохоронної діяльності Ради пропонуватиме в сесійному залі ухвалити компромісний законопроєкт, що пропонує повернути відповідальність за недостовірне декларування, пише "Українська правда".

"Основний консенсус зупинився на тому варіанті, який не подобається всім, але є компромісним для залу, можливо, – про те, що умисне внесення суб’єктом декларування недостовірних відомостей від 4 тисяч прожиткових мінімумів (наразі 9 мільйонів гривень) карається штрафом від 3 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів (від 51 до 85 тисяч гривень) або громадськими роботами, або обмеженням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади. Такий компроміс досягнутий. Кращого поки нема для залу", - повідомив глава комітету Денис Монастирський.

Нагадаємо, сьогодні керівництво Ради та представники депутатських фракцій і груп обговорили с послами країн G7 відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та електронного декларування.

Раніше представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови комітету з правової політики Ольга Совгиря повідомила, що профільний комітет Ради розглядатиме законопроєкти, які стосуються діяльності Конституційного Суду України, після 12 грудня.

1 грудня спікер парламенту Дмитро Разумков скликав засідання голів фракцій і груп щодо вирішення конституційної кризи. До цього глава фракції "СН" Давид Арахамія говорив, що законопроєкти про КСУ можуть з'явитися в порядку денному Ради з 15 грудня.

27 листопада Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відповідальність за неправдиві відомості в декларації. Проєктом закону пропонується відповідальність у вигляді штрафу від 42 до 85 тис. грн, або громадських робіт, або позбавлення волі до двох років.

8 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт за авторством Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.