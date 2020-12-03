Представники аграрних асоціацій, науковців, громадських об'єднань звернулися до президента Володимира Зеленського щодо необхідності відновлення Міністерста аграрної політики та сільського розвитку.

Про це йдеться у заяві, яка є у розпорядженні LB.ua.

Аграрії наголошують, що агропродовольчий сектор генерує близько 20% ВВП, забезпечує близько 40% валютної виручки, тощо. А від стану його розвитку залежить успішність таких галузей як сільськогосподарське машинобудування, переробка та хімічна промисловість.

"З огляду на це, надзвичайно актуальним є питання відновлення Міністерства аграрної політики та сільського розвитку. Вочевидь, що без профільного міністерства подолати системну кризу буде неможливо, адже ситуація значно підсилюватиметься загостренням кліматичних змін, до яких, як показав нинішній рік, Україна не готова", - йдеться у заяві.Підписанти просять президента призначити міністром агрополітики депутата Верховної Ради VIII- IX скликань Вадима Івченка.

"На нашу думку, кандидатура Івченка є оптимальною з багатьох причин. Вадим Євгенович є висококваліфікованим фахівцем з питань аграрної політики та земельних відносин, кандидат наук з аграрної економіки, має багаторічний досвід нормотворчої та законотворчої роботи, глибоко знає галузь", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, восени минулого року Кабінет міністрів приєднав Міністерство аграрної політики і продовольства до Міністерства економічного розвитку і торгівлі.