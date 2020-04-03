"Батькивщина" готовит иски в суды всех инстанций, в том числе в КС, чтобы остановить рынок земли

Фракция партии "Батькивщина" собирает материалы о нарушениях регламента при принятии закона о рынке земли для подачи в суд. Кроме этого, готовится представление в Конституционный суд (в дополнение к уже существующему), ведь, по мнению, депутатов от "Батькивщины", принятие этого закона невозможно без проведения всеукраинского референдума. Об этом во время онлайн-круглого стола Института Горшенина заявил народный депутат Вадим Ивченко.

"Мы собираем сейчас все материалы и доказательства, чтобы подавать в суды, потому что закон принимался с нарушением регламента. Во все суды всех инстанций. Это первое. Второе. Мы подали конституционное представление в Конституционный суд еще до того, как этот закон был проголосован, чтобы Конституционный суд объяснил 13-ю и 14-ю статьи Конституции, где (говорится о том, что) земля является собственностью украинского народа. Они должны об этом сказать. И дальше - мы уже сейчас готовим обжалование принятого законопроекта, который, по нашему мнению, является неконституционным, поскольку не был проведен референдум", - заявил Вадим Ивченко.

Депутат подчеркнул, что, по его мнению, Конституция не позволяет продавать землю иностранцам. "Поэтому мы будем сейчас всеми юридическими методами бороться, чтобы этот закон не вступил в силу", - отметил он.

Кроме этого, Вадим Ивченко анонсировал, что в парламенте следующего созыва фракция "Батькивщины" надеется на помощь фракции ОПЗЖ в следующем парламенте в вопросе приостановлении действия отдельных "земельных" норм принятых законов.

"Мало того, я надеюсь на то, что следующий парламент точно остановит (нормы о) юридических лицах и 10 тысячах гектаров. Насколько я вижу сегодня расстановку сил, две оппозиционные фракции проголосовали против. Я думаю, что эти оппозиционные фракции будут иметь 40-50 процентов в следующем парламенте, кто больше, кто меньше, но при этом мы точно остановим скажем этот принятый закон ", - отметил депутат.

"(А до тех пор) мы будем работать с Конституционным судом для того, чтобы, наконец, Конституционный суд сказал свое слово. Они обязаны это сделать по обращению народных депутатов Украины", - резюмировал Вадим Ивченко.