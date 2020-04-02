Порошенко: во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных

"Во время эпидемии высокие зарплаты должны быть только у врачей и военных. Не могут силовики, прокуроры, следователи ГБР получать высокие зарплаты, когда не хватает денег на медицину", - об этом заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалам «Прямой», «Эспрессо» и «5 канал». Он раскритиковал изменения в бюджет, которые подготовило правительство.

«Именно мы внесли предложение - оппозиционные фракции, включая «Европейскую Солидарность», чтобы ограничить заработные платы, которые себе назначали новоявленные «новые лица» в правительстве, в корпоративном секторе экономики, в государственных предприятиях, в наблюдательных советах. Они себе выписали сотни тысяч, если не миллионные зарплаты. Мы сказали «нет». Максимум - десять минимальных зарплат. Это 47 тысяч, и так высокая заработная плата, не оскудеют. Хотя бы на время действия коронавируса», - убежден Порошенко.

Вместе с тем, он отметил, что прокурорам, следователям ГБР, другим чиновникам зарплаты оставили.