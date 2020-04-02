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Миссия ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев

В ГБР заявили, что намерены следовать рекомендациям ООН.

Миссия ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев
Фото: EPA/UPG

Мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев, который не позволяет проведения расследования убийств правоохранителей во время Революции достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, ссылаясь на февральский отчет миссии.

В нем говорится, что правоохранительные органы Украины не смогли расследовать убийства 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалисты миссии выделили четыре фактора:

  • недоукомплектованность судов;
  • недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;
  • "закон о неприкосновенности";
  • сохранение на должностях некоторых чиновников МВД, которые могут быть причастны к преступлениям против протестующих.

Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

  • обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;
  • выделить экспертным учреждениям необходимые ресурсы;
  • изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;
  • отменить "закон о неприкосновенности";
  • обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции достоинства. Поэтому бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - заявил по этому поводу и.о. главы ГБР Александр Соколов.

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