Миссия ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев

Мониторинговая миссия по правам человека ООН рекомендовала Украине отменить закон об амнистии майдановцев, который не позволяет проведения расследования убийств правоохранителей во время Революции достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, ссылаясь на февральский отчет миссии.

В нем говорится, что правоохранительные органы Украины не смогли расследовать убийства 43 человек. Среди главных препятствий для эффективного расследования преступлений специалисты миссии выделили четыре фактора:

недоукомплектованность судов;

недостаточное финансирование учреждений судебных экспертиз;

"закон о неприкосновенности";

сохранение на должностях некоторых чиновников МВД, которые могут быть причастны к преступлениям против протестующих.

Вместе с ним, мониторинговая миссия рекомендует Украине:

обеспечить независимое и беспристрастное расследование всех без исключения убийств, совершенных во время протестов на Майдане Независимости в Киеве;

выделить экспертным учреждениям необходимые ресурсы;

изменить процедуру заочного производства, позволив пересматривать приговор суда после задержания обвиняемого;

отменить "закон о неприкосновенности";

обеспечить явку в суд подозреваемых и обвиняемых, освобожденных из-под стражи.

"Для Государственного бюро расследований как правоохранительного органа главной задачей является установление всех лиц, причастных к преступлениям, которые имели место во время массовых акций протестов Революции достоинства. Поэтому бюро не может игнорировать рекомендации международной организации такого уровня и учтет их в дальнейшей работе", - заявил по этому поводу и.о. главы ГБР Александр Соколов.