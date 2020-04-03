МВФ, Всемирный банк и ЕС готовы выделить средства Украине после принятия закона о рынке земли, - Мушак

Международный валютный фонд, Всемирный банк и Европейский союз готовы выделить средства Украине после принятия закона о рынке земли.

Об этом на круглом столе Институт Горшенина "Открытие рынка земли в Украине. Что дальше?" заявил народный депутат ВРУ VIII созыва Алексей Мушак.

"Вопрос земли не был приоритетным для МВФ. Для них более приоритетным был закон про банки, поскольку закон о рынке земли не влияет на баланс государства. Это долгосрочная история (Прим.: открытие рынка земли). А вопрос по банкам — это как раз влияет. Но договоренности с МВФ были", — заявил он.

Мушак добавил, что МВФ после принятия закона о рынке земли в рамках действующей программы выразил готовность "выделить порядка $8 млрд. с кредитной ставкой 2,9%".

"Также в этом году Всемирный Банк готов выделить нам ещё $1 млрд. под 2,6% кредитовой ставки. И ещё $500 млн. — это макрофинансовая помощь от ЕС. Это то, что мы сможем получить достаточно быстро. Здесь кредитная ставка - 0,25% в евро. Это те средства, которые мы можем получить проголосовав за два закона. За один (Прим.: о рынке земли) мы уже проголосовали. Но ещё более важный закон — это закон про банки".

В свою очередь, глава аграрного профильного комитета ВР и народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Сольский добавил, что "это не моя компетенция (Прим.: переговоры с МВФ в рамках принятия закона о рынке земли). Этим занимается исполнительная власть и Офис президента".

Напомним, 30 марта Верховная Рада, помимо принятия в целом закона о рынке земли, приняла в первом чтении законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который предполагает запрет на возвращение национализированных банков их бывшим владельцам.