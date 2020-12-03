​Рада змінила вимоги до освіти помічників народних депутатів

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3644-д "Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України"".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законом встановлено, що помічником-консультантом народного депутата може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою, і який працює за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) або на громадських засадах.

"Помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра", - йдеться у документі.

Також законом встановлено порядок оплати праці помічника депутата.

"Виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, народний депутат здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України «Про відпустки», за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки. Зазначені виплати здійснюються Апаратом Верховної Ради України за поданнями народного депутата", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, окрім підпункту 3 пункту 1 цього Закону, що набирає чинності з 1 січня 2021 року.

Чинна редакція передбачає, що помічником-консультантом може бути лише громадянин України, що має середню чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

Нагадаємо, у липні Рада "завернула" законопроєкт,що дозволяв нардепам наймати помічників без освіти.