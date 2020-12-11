Село Буцнів знаходиться всього у 8 кілометрах від Тернополя. Це зараз воно село, а колись Буцнів був містом, яке у 1469 році отримало Магдебурзьке право. Раніше за Тернопіль! Чому я туди поїхав? Бо воно поруч з Тернополем та має архітектурні пам'ятки. Колись тут навіть були замок та палац. На жаль, замок розібрали ще на початку 19 століття, а палац зруйнували в Першу світову війну.

Фото: Олександр Рудоманов

До Буцніва з автовокзалу їздять маршрутки, але рідко. Частіше вони їдуть до села Острів або висаджують на трасі біля Великої Березовиці. Їхати хвилин 30. Також можна дістатися попуткою або власною машиною, бо дорога хороша.

Я доїхав до Острова та пішов пішки, хвилин 20.

Фото: Олександр Рудоманов

Біля річки Серет розташовується кафе з назвою “Магадан”. Мені одразу згадалась пісня “Магадан. Значит опять домой..” і аж засумувалось за юністю. Цікаво, чим керувався власник, коли називав так кафе?

Фото: Олександр Рудоманов

В Острові є будівля, про якої немає жодної інформації (і я не зміг знайти актуальну інформацію про місцеву раду, де могли б прояснити ситуацію). На гугл карті пишуть, що це костел, але не дуже схоже. Виглядає як якась стара церква, перероблена під склад, або cклад, перероблений під церкву.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Цікаво, що в селі також є меморіальні таблички. Наприклад Мирону Кордубі - публіцисту, делегату Української національної ради ЗУНР.

Фото: Олександр Рудоманов

По дорозі зустрілась церква святого архистратига Михаїла. Дерев'яною її збудували у далекому ХVI столітті, потім вона згоріла, і у 1881 році її відбудували знову. З 80-х років минулого століття тут відновили богослужіння, спочатку вони були підпільними.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Перша з пам'яток Буцніва — арковий залізничний міст-віадук, збудований у 1895-1897 роках з каменю місцевої скелі. Чому його будували? Я прочитав, що Гасбурги планували поєднати залізницею Адріатичне море з Чорним, і віадук був частиною цього плану. Під час Першої світової війни росіяни частково його зруйнували відступаючи, а поляки у 1930 році відновили, давши гарантію на 80 років. Коли я був у Буцніві на віадуку саме працювали колійники. Менше поїздів під час карантину — більше часу для ремонту колій.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Дорогою до другої пам'ятки архітерктури помітив цікаве оголошення в магазині :)

Фото: Олександр Рудоманов

Прямо під дорогою стоїть костел-усипальня Серватовських, а нині - церква Церква святих апостолів Петра і Павла. Храм будували у 1887-88 роках, керував будівництвом на той час відомий Іван Левинський, а проектував не менш відомий львівський архітектор Юліан Захаревич. В костелі також був орган. Під час Першої світової війни частково зруйнований, у 1922—1923 — відреставрований. За радянської влади тут був зерносклад, потім сховище для міндобрив. У 1993 році церкву повернули парафіянам.

Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

Фото: ukrainaincognita.com

Цікаві два села поруч з Тернополем. Однозначно варто відвідати!