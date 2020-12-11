Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з громадяни України Євгеном Фоменковим та Олександром Санпітером, яких більше трьох років утримували в полоні в Іраку

Про це вона повідомила у фейсбуці і опублікувала фото зустрічі.

"Обговорили проблемні питання, вирішення яких допоможе швидше адаптуватися після пережитого в Іраку. Євген Фоменков і Олександр Санпітер написали відповідні звернення на моє ім'я. Зі свого боку запевнила, що в межах своїх повноважень буду сприяти поновленню їх прав і свобод, візьму під особистий контроль вирішення зазначених проблемних питань ", - написала Денисова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Нагадаємо, про повернення Фоменкова і Санпітера в Україну стало відомо в середу, 9 грудня. Їх захопили і утримували на території Іраку з липня 2017 року.

Денісова зазначала, що звільненню українців передувала значна системна робота Офісу президента, Міністерства закордонних справ та консульської служби.