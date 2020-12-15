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Нардеп Герус захворів на ковід

"Захворіли всією сім’єю, діти переносять найлегше, практично безсимптомно".

Нардеп Герус захворів на ковід
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус захворів на коронавірусну недугу.

Про це народний депутат повідомив у фейсбуці.

"Отримав позитивний тест на COVID-19, почуваюся нормально, перебуваю вдома", - написав він.

Герус повідомив, що на ковід "захворіли всією сім’єю". За його словами, діти переносять хворобу найлегше, практично безсимптомно.

Учора спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що станом на 14 грудня у Верховній Раді на коронавірус перехворіли понад 200 працівників і 128 народних депутатів. Досі хворіє 21 нардеп.

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