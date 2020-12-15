​МОЗ сподівається отримати вакцину від COVID-19 в лютому 2021 року - Степанов

Наразі Україна веде переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу.

Під час робочого візиту у Житомирську область

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розраховує, що перші партії вакцини від коронавірусу Україна отримає в лютому 2021 року.

Про це Степанов заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, наразі Україна веде переговори з декількома виробниками вакцин від коронавірусу, на сьогодні вони знаходяться на завершальній стадії.

"Ми розраховуємо, що перші вакцини отримаємо вже в першому кварталі 2021 року. Зараз ми робимо все можливе, щоб перші дози в Україні з'явилися в лютому", - заявив Степанов.

Він також уточнив, що вакциною в першу чергу будуть вакциновані ті категорії населення, які можна "дуже чітко проконтролювати". Зокрема, медпрацівники, військовослужбовці, працівники сфери освіти.

Нагадаємо, у США 14 грудня розпочали масову вакцинацію від коронавірусу. Першу дозу препарату отримала медична сестра в місті Нью-Йорк.