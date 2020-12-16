Уряд спростив ввезення в Україну ліків для протидії COVID-19

Також без сплати ПДВ можна буде ввозити тест-системи та обладнання для лабораторної діагностики.

Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямоване на спрощення ввезення на територію Україну ліків, які використовуються у протидії COVID-19.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ухвалили чергове рішення, спрямоване на спрощення ввезення на територію Україну ліків, які використовуються у протидії COVID-19. Це, у свою чергу, збільшить доступ лікарень до лікарських засобів та медичних виробів, що використовуються у боротьбі з коронавірусною хворобою", - написав Шмигаль.

За його словами, уряд розширив перелік товарів, що ввозяться в Україну та звільняються від сплати ПДВ. Мова йде насамперед про тест-системи та обладнання для лабораторної діагностики.

Прем'єр також зазначив, що зміцнення потужності українських лабораторій дасть змогу збільшити кількість проведених тестів.

Нагадаємо, у жовтні глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу. За його словами, ремдесивір та інтерферон ефективності не продемонстрували.

Дексаметазон - це препарат з протизапальною та імунодепресивною дією, що використовується з 1960-х років.

В Україні його внесли у протокол лікування коронавірусної хвороби наприкінці липня.

За словами головної лікарки Александрівської лікарні Людмили Антоненко, дексаметазон допомагає лікувати складні випадки, але жодним чином не впливає на вірус.