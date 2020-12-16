Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
Тетяна Думенко: "Вакцина – це серйозне втручання в організм. Але я вакцинувалася б від коронавірусу"
"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
"Слуга народу" Колюх під час засідання бронював готель у Домінікані, - "Цензор.НЕТ"
"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела (оновлено)
"Слуга народу" шукає голоси для призначення Юрія Вітренка міністром енергетики, - джерела (оновлено)
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
ФОПи-протестувальники намагалися встановити намети на Майдані, відбулися сутички з поліцією (оновлено)
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Уряд спростив ввезення в Україну ліків для протидії COVID-19

Також без сплати ПДВ можна буде ввозити тест-системи та обладнання для лабораторної діагностики.

Уряд спростив ввезення в Україну ліків для протидії COVID-19
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Кабінет міністрів ухвалив рішення, спрямоване на спрощення ввезення на територію Україну ліків, які використовуються у протидії COVID-19.

Про це повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ухвалили чергове рішення, спрямоване на спрощення ввезення на територію Україну ліків, які використовуються у протидії COVID-19. Це, у свою чергу, збільшить доступ лікарень до лікарських засобів та медичних виробів, що використовуються у боротьбі з коронавірусною хворобою", - написав Шмигаль.

За його словами, уряд розширив перелік товарів, що ввозяться в Україну та звільняються від сплати ПДВ. Мова йде насамперед про тест-системи та обладнання для лабораторної діагностики.

Прем'єр також зазначив, що зміцнення потужності українських лабораторій дасть змогу збільшити кількість проведених тестів.  

Нагадаємо, у жовтні глава ВООЗ назвав дексаметазон єдиним ефективним препаратом проти коронавірусу. За його словами, ремдесивір та інтерферон ефективності не продемонстрували. 

Дексаметазон - це препарат з протизапальною та імунодепресивною дією, що використовується з 1960-х років. 

В Україні його внесли у протокол лікування коронавірусної хвороби наприкінці липня.

За словами головної лікарки Александрівської лікарні Людмили Антоненко, дексаметазон допомагає лікувати складні випадки, але жодним чином не впливає на вірус.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також