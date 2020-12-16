Франція вирішила почати раніше вакцинацію від коронавірусу

Це стане можливим одразу після отримання дозволу регулятора Євросоюзу на використання вакцини та її авторизації на національному рівні у Франції.

Влада Франції вирішила прискорити початок вакцинації від коронавірусу: кампанію перенесли з початку 2021-го на кінець цього року.

Про це заявив в ефірі BFM TV речник уряду Франції Габріель Атталь.

"У Франції кампанія з вакцинації може розпочатися наприкінці року", - сказав Атталь.

За його словами, це стане можливим одразу після отримання дозволу регулятора Євросоюзу на використання вакцини та її авторизації на національному рівні у Франції.

Речник зазначив, що метою уряду є 15 млн щеплень до літа 2021 року.

Загалом Франція зарезервувала 200 млн доз вакцин, що може забезпечити вакцинацію 100 млн населення.

Нагадаємо, вчора ЄС виділив 500 млн євро на вакцини для бідних країн. Вакцини будуть закуповувати і доставляти ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я від імені COVAX.

за даними дослідження міжнародного альянсу People's Vaccine ("Народна вакцина"), 9 з 10 людей у 67-ми бідних країнах залишаться без вакцини від COVID-19 у 2021 році.Найбагатші країни, в яких живе 14% населення планети, закупили 53% всіх вакцин.

Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021. В українських аптеках вона може з’явитися не раніше осені 2021 року.

Передбачається, що перша партія вакцини від COVID-19 може бути в Україні вже у січні 2021 року. Загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

Раніше повідомлялося, що Канада, яка зарезервувала вакцин від коронавірусу в кілька разів більше, ніж становить чисельність її населення, веде переговори про надання ліків країнам з більш низьким рівнем доходів.