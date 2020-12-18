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У Польщі посилюють карантин та запроваджують комендантську годину на Новий рік

У новорічний вечір діятиме заборона на пересування від 19-ї години до 6-ї ранку 1 січня.

У Польщі посилюють карантин та запроваджують комендантську годину на Новий рік
Фото: EPA/UPG

Влада Польщі запроваджує загальнонаціональний карантин на різдвяні свята через ситуацію з поширенням COVID-19. Обмеження діятимуть з 28 грудня по 17 січня.

Про це під час пресконференції у Варшаві заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає “Укрінформ”.

“З 28 грудня до 17 січня запроваджуємо національний карантин”, - сказав Недзельський.

Він пояснив, що самі заклики обмежити спілкування і пересування не допоможуть. Він також звернув увагу, що багато країн Європи зараз вводять локдаун.

Нові обмеження передбачають повне закриття готелів, включно з клієнтами, що прибувають у службових справах.

На три тижні закриваються також торговельні центри (крім аптек та продуктових магазинів) та гірськолижні траси.

Крім того, у новорічний вечір діятиме заборона на пересування від 19-ї години до 6-ї ранку 1 січня.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалося вже близько 1,2 млн осіб, вилікувалися понад 900 тисяч. Померли внаслідок інфікування COVID-19 понад 24,3 тисячі осіб.

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