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У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником

Дружина засуджена до 13 років колонії загального режиму і штрафу 100 тис. руб., чоловік - до 12 з половиною років колонії суворого режиму і такого ж штрафу.

У Росії подружжя відправили до колонії через весільне фото з ФСБшником
Антоніна Зіміна. Facebook

Калінінградський обласний суд в РФ засудив подружжя Антоніну Зиміну і Костянтина Антонця до позбавлення волі, визнавши їх винними в державній зраді.

Про це повідомляє ТАСС.

Подружжя звинуватили в тому, що вони розкрили особистості оперативника калінінградського управління ФСБ капітана Максима Денисенко, який був гостем на їх весіллі та був на спільному фото подружжя і гостей.

Після цього, за версією слідства, Зіміна та Антонець переслали фотографії Денисенко з весілля представникам розвідки Латвії. Подружжя не визнало провину.

Зіміна засуджена до 13 років колонії загального режиму і штрафу 100 тис. руб., Антонець - до 12 з половиною років колонії суворого режиму і такого ж штрафу.

Суд визнав доведеним факт, що Зіміна була завербована латвійськими спецслужбами в 2012 році під час виїзду за кордон, після чого вона передавала в Латвію відомості, що становлять держтаємницю. З 2015 року вона залучила до співпраці з латвійськими спецслужбами свого чоловіка, який тоді працював в міністерстві економіки Калінінградської області.

Захист має намір оскаржити вирок.

Нагадаємо, у червні російський суд засудив до 16 років громадянина США Пола Вілана за звинуваченням у шпигунстві. Американець заявив, що справа сфабрикована. При затриманні в американця знайшли флешкарту з відомостями, що становлять у Росії держтаємницю. Однак, за словами адвоката затриманого американця Володимира Жеребенкова, Вілан вважав, що там "відкрита інформація культурного значення" і його фото з попередніх поїздок по Росії, а зовсім не секретні відомості. Хто саме передав Вілану флешкарту, адвокати журналістам не розповідали.

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