​Росія висилає італійського дипломата після висилки двох співрообітників посольства РФ у Римі

Через місяць після висилки двох російських дипломатів з Італії за підозрою в шпигунстві Росія оголосила персоною нон грата помічника аташе з питань оборони, військово-морського аташе при посольстві Італії Курціо Пачифічи, він має покинути РФ протягом 24 годин.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Зазначається, що дані заходи прийняті у відповідь на "недружні і нічим не обгрунтовані дії італійської влади щодо військового аташату при посольстві Росії в Римі".

МЗС Італії вважає дії Росії несправедливими і висловлює глибокий жаль з приводу висилки італійського дипломата.

"Ми вважаємо це рішення безпідставним і несправедливим, оскільки воно прийнято в помсту за законні заходи, прийняті італійською владою в захист власної безпеки", - йдеться в заяві італійського міністерства.

Нагадаємо, 30 березня в Італії був затриманий за підозрою в шпигунстві офіцер ВМС Італії та співробітник апарату військового аташе посольства Росії в Римі. Згідно з повідомленнями, італієць передав росіянину пакет секретних документів за винагороду в розмірі 5 тис. євро.

31 березня влада Італії оголосила про висилку з країни двох співробітників посольства РФ в Римі.