Індонезійську субмарину знайшли розколотою на три частини

Індонезійський підводний човен KRI Nanggala-402, що затонув біля берегів острова Балі 21 квітня, знайшли на дні моря. Він був розколотий на три частини. Всі 53 члени екіпажу загинули, передає ВВС.

Представник флоту 25 квітня заявив, що вранці військові зловили слабкий радіосигнал, що виходив від підводного човна, який перебував на глибині близько 800 м. У місце, де було джерело сигналу, спустили батискаф, який візуально підтвердив загибель судна.

Підводний човен протягом кількох днів шукали шість військових кораблів і вертоліт. У пошуковій операції брали участь кораблі Сінгапурського і Малайзійський флотів, Австралія, Німеччина, Індія та Франція запропонували допомогу.

Підводний човен зник під час маневрів, після того, як попросив дозволу зануритися на глибину. Причина його загибелі наразі не зрозуміла.

Виготовленій у Німеччині субмарині було 40 років, але в 2012 році вона пройшла переобладнання.

24 квітня індонезійська флот підтвердив, що в районі, де зник підводний човен, були виявлені його фрагменти і низка особистих речей, в тому числі молитовні килимки. Глава командування флоту Юдо Маргоно додав, що із затонулого корабля дістали ще низку предметів, серед яких якір і рятувальні жилети.

Головнокомандувач індонезійськими збройними силами Хаді Тжаджато заявив, що екіпаж підводного човна ніяк не міг вижити.