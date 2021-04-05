Фото: EPA/UPG Наслідки негоди в Індонезії

В Індонезії циклон Сероя спричинив повені та зсуви ґрунту, в результаті чого загинули щонайменше 55 людей. Іще близько 40 зникли безвісти, пише Reuters з посиланням на агентство з надзвичайних ситуацій BNPB.

Близько 400 людей у провінції східний Нуса-Тенггара, що складається з кількох островів, були евакуйовані.

Фото: EPA/UPG

Відомо про руйнування декількох мостів, поваленні дерев і блокуванні ними кількох доріг. Крім того, через високі хвилі затонув один корабель.

"Ми відправляємо основні матеріально-технічні засоби, як їжа, ковдри", - зазначив представник BNPB Радіт'я Джаті.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Погодне агентство Індонезії не виключає, що Сероя може вирувати сьогодні на південному заході від о. Тімор.

Нагадаємо, у січні в результаті землетрусу на індонезійському острові Сулавесі магнітудою 6,2 щонайменше 35 людей загинули, сотні отримали поранення.