Кількість жертв землетрусів в Індонезії зросла до 56 осіб

Кількість жертв землетрусів на індонезійському острові Сулавесі зросла до 56 осіб.
Про це пише news.detik.com.
Унаслідок землетрусу постраждало 637 осіб.
Зазначимо, перший землетрус стався 14 січня увечері, другий – у ніч на 15 січня.
Нагадаємо, землетруси магнітудою 6,3 сталися на глибині 10 км за 6 км на північний схід від міста Маджене.
Землетруси спричинили три зсуви, частини районів Маджене і Мамуджу залишилася без електропостачання.
Стихія пошкодила мости до регіональних центрів і понад 60 будинків, два готелі, офіс губернатора провінції.