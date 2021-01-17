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Великобританія хоче провести саміт G7 у червні

Британський прем'єр також запросив взяти участь у зустрічі Австралію, Індію і Південну Корею.

Великобританія хоче провести саміт G7 у червні
Фото: ukrinform.ua

Великобританія має намір провести у червні 2021 року першу за майже два роки особисту зустріч членів G7 на курорті Карбіс-Бей в графстві Корнуолл.

Про це пише reuters.com.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що він хоче використовувати британське головування у Великій сімці для досягнення консенсусу щодо “оговтання світової економіки від кризи COVID-19 в інтересах вільної торгівлі та сталого розвитку.

Минулорічну зустріч G7, яку повинен був провести президент США Дональд Трамп, скасували через пандемію. Відтак востаннє лідери Великої Британії, Німеччини, Франції, США, Італії, Японії, Європейського союзу та Канади збирались у 2019 році у французькому місті Біарріц.

Газета Sunday Telegraph заявила, що британський уряд сподівається, що ця подія стане приводом для першої поїздки Джо Байдена до Європи після того, як він стане президентом 20 січня.

“Я не думаю, що він побуває де-небудь ще до Великої сімки, крім, можливо, Канади”, – цитує газета анонімне джерело в британському уряді.

Джонсон також запросив взяти участь у саміті Австралію, Індію і Південну Корею.

Нагадаємо, посли країн "Великої сімки" в Україні під головуванням Великої Британії продовжать підтримку України у проведенні реформ.

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