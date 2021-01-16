Партія Меркель обрала нового голову

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет у суботу, 16 січня, обраний новим головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС), до якого належить також канцлерка ФРН Ангела Меркель.

У другому турі голосування Лашет набрав 521 голос, випередивши колишнього голову фракції ХДС Фрідріха Мерца, якого підтримали 466 делегатів, передає "Німецька хвиля".

Третій кандидат - Норберт Реттген - вибув у першому турі.

Голосування відбувалося під час онлайн-з'їзду політичної сили, тож його результати мають ще бути формально затверджені після отримання надісланих поштою бюлетенів.

Обрання Лашета головою партії ще не означає, що він стане кандидатом від ХДС на посаду канцлера на парламентських виборах, що мають відбутися в Німеччині 26 вересня, зазначає видання. Проте навіть якщо він не претендуватиме на посади голови уряду ФРН, то матиме значний вплив на визначення кандидата.

Лашет є союзником Меркель, яка цього року вже не братиме участі в виборчій кампанії.