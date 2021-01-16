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Швейцарська компанія вийшла з проєкту "Північний потік-2", щоб не потрапити під санкції, - Bloomberg

Zurich Insurance Group AG лишила проєкт слідом за норвезьким сертификатора DNV GL і датським консультантом Ramboll.

Швейцарська компанія вийшла з проєкту "Північний потік-2", щоб не потрапити під санкції, - Bloomberg
Фото: pikabu.ru

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance Group AG відмовилася  від участі у проєкті "Північний потік-2",  щоб не потрапити під нові санкції США.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела

Зазначається, що після застережень США, Zurich Insurance Group AG лишила проєкт слідом за двома іншими європейськими компаніями - норвезьким сертификатора DNV GL і датським консультантом Ramboll.

За даними Bloomberg, рішення Zurich Insurance пов'язане з загрозою опинитися під обмеженнями США. Офіційний представник компанії відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на конфіденційність.

Нові американські санкції спрямовані проти тих, хто забезпечує "Північному потоку-2" технічну сертифікацію і страхування.

Нагадаємо,  Сполучені Штати в грудні минулого року включили в проєкт оборонного бюджєту на 2021 фінансовий рік штрафні заходи за сприяння продажу, оренді або надання суден-трубоукладачів для будівництва "Північного потоку-2", а також за надання страхового покриття для суден, що беруть участь у будівництві. Однак президент Дональд Трамп наклав вето на проєкт бюджету.

На початку січня Сенат США повторно підтримав оборонний бюджет з допомогою для України та санкціями проти "Північного потоку-2", остаточно подолавши вето Трампа.

Росія сподівається завершити капітальне будівництво першої з двох гілок газопроводу  в першій половині 2021 року.

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