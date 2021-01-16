Компанія Scentech Medical, що базується в столиці Ізраїлю Тель-Авіві, заявила про розробку миттєвого тесту на коронавірусну недугу COVID-19.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ізраїльський стартап Scentech Medical заявляє, що його миттєвий тест на дихання на коронавірус має рівень точності 98 відсотків, подібний до рівня стандартного тесту ПЛР", - сказано в повідомленні.

У випробуванні взяли участь 784 особи, дихаючи в пристрій протягом 10 секунд. Результати тесту доступні за кілька секунд.

За даними компанії, пристрій, використовуючи свою так звану технологію дихання - поєднання програмного та апаратного забезпечення - зуміє з високою точністю диференціювати позитивні, негативні та ті, що містять антитіла COVID-19, результати тесту.

Наразі компанія готується подати заявку до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) для дозволу на використання тестів. У FDA вимагають, щоб тест на коронавірус мав точність у щонайменше 91%.

ПЛР-тест на коронавірус потребує мазка з носа для збору слизу та слини, які потім перевіряють на підтвердження інфекції, якщо вона є. Якщо мазки не збирають належним чином, наприклад, це роблять недостатньо навчений персонал, це може суттєво вплинути на результат.

У компанії сподіваються, що технологія дихання допоможе виявляти інфікованих ще до появи симптомів, у такий спосіб зупинивши розповсюдження вірусу.

Нагадаємо, на початку січня вчені з Туреччини заявили, що розробили пристрій, який діагностує зараження коронавірусом усього за 10 секунд. Робота пристрою базується на основі оптичних технологій.