У Києві від ковіду за добу одужали на понад 100 людей більше, ніж захворіли

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 821 новий випадок коронавірусної хвороби, одужало 935 людей, 14 киян померли від ускладнень ковіду.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання виявлено в Дарницькому (151), Деснянському (119) та Дніпровському (109) районах.

Серед захворілих 484 жінки віком від 18 до 99 років, 316 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв, 10 дівчаток від 1 до 17 років та 11 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

Захворіли зокрема 29 медиків. До лікарень госпіталізовано 68 пацієнтів.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 121 903 випадки COVID-19. Подолали коронавірус 47 284 жителі столиці, від ускладнень хвороби померли 2 175 киян.

Як повідомляли, в Україні за минулу добу виявили 7 729 випадків ковіду, 9 792 людей одужали. Від ускладнень хвороби за добу померли 144 особи. До лікарень потрапили 2 083 пацієнти з ковідом.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Києві, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Львівській областях.