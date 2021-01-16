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Хакери виклали дані про вакцини від COVID в Інтернет після атаки на Європейське агентство з лікарських засобів

У вільному доступі опинилися електронні листи з оцінкою препаратів.

Хакери виклали дані про вакцини від COVID в Інтернет після атаки на Європейське агентство з лікарських засобів
Фото: http://vesti.kz

Дані про вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 потрапили в Інтернет після кібератаки на Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Про це повідомляє пресслужба агентства.

"Розслідування атаки на EMA показало, що деякі документи, пов'язані з ліками та вакцинами від COVID-19, потрапили в Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Зокрема у вільному доступі опинилися електронні листи, в яких містилася інформація про оцінку препаратів.

Як зазначають в ЕМА, частина інформації в опублікованих хакерами повідомленнях була змінена таким чином, що це "може підірвати довіру громадськості до вакцин".

В агентстві наголосили, що правоохоронні органи продовжують розслідування. Назва препарату не повідомляється, але раніше в ЕМА заявляли, що під час кібератаки поцупили інформацію про вакцину Pfizer. 

Нагадаємо, 10 грудня компанія BioNTech повідомила, що хакери атакували дані про вакцину Pfizer та BioNTech, але це не вплине на швидкість реєстрації препарату.

1 грудня компанії Pfizer Inc та BioNTech звернулись у Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) щодо умовної реєстрації вакцини проти COVID-19. Це зроблено після аналогічних кроків у США і Великій Британії.

Американський виробник ліків Pfizer та німецький BioNTech повідомили про остаточні результати випробувань 18 листопада, які показали, що кандидат на вакцину на 95% ефективно запобігає зараженню COVID-19, не викликаючи серйозних проблем із безпекою, що підвищує перспективу схвалення США та Європи вже в грудні.

2 грудня Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

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