NASA випробувало новий компактний місяцехід

Чотириколісний CubeRover випробували у 120-тонному контейнері із камінням та пилом реголіту, що імітує поверхню Місяця.

Фото: nasa.gov

У Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді випробували нову модель компактного місяцеходу.

Про це повідомили у Національному управлінні США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Роботизований всюдихід випробували у 120-тонному контейнері із камінням та пилом реголіту, що імітує поверхню Місяця.

“Чотириколісний CubeRover подолав дюни з абразивного пилу, розвернувся на місці, а потім котився вгору і вниз крутими стінами траншеї в лабораторії “Granular Mechanics and Regolith Operations (GMRO)”, – йдеться у повідомленні.

Місяцехід виконав понад 150 тестів на мобільність.

Фото: nasa.gov

Творці всюдиходу з компанії “Astrobotic Technology” (Піттсбург) працювали разом з командою Кеннеді, оцінюючи маневреність місяцеходу і роботу його датчика, двигуна і системи харчування у пилюці.

NASA стимулює комерційну розробку малих марсоходів, оскільки їхня стандартизована конструкція дозволяє виконувати різноманітні місії, які розширять наукову, дослідницьку і комерційну діяльність на Місяці.

Фото: nasa.gov

Директор “Astrobotic” з питань планетарної мобільності Майк Провенцано зазначив, що всюдиходи CubeRoversvers – легкі (майже 4,5 кг), а витрати на їх запуск та розробку – відносно низькі. “Це значно знижує затрати на політ й робить CubeRovers ідеальною платформою для демонстраційних місій”, – додав він.

Нагадаємо, Україна стала дев’ятою країною-підписанткою домовленостей в межах програми аерокосмічного агентства США NASA "Артеміда" щодо принципів дослідження Місяця, Марса, комет та астероїдів у мирних цілях.

Мета програми Artemis - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2024 році.