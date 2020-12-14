Майже по всьому світу раптово перестали працювати YouTube, Gmail та інші сервіси Google

Також не працював сервіс Google Drive.

У понеділок, 14 грудня, раптово вийшли з ладу сервіси Google, зокрема пошта Gmail, відеохостинг YouTube, сервіс збереження даних Drive і текстовий редактор Docs. Сам пошуковик Google працює.

Згідно з даними Downdetector, проблеми виникли переважно у країнах Східної та Західної Європи. Втім також збої зафіксували у США, Австралії, Індії, Малайзії, Індонезії, Японії тощо. На офіційному акаунті Google у Twitter про причини збою поки що не повідомили.

YouTube повідомив, що сервісу відомо про численні проблеми з доступом, команда вивчає їх і намагається вирішити.

В Україні станом на 14:05 неможливо було зайти на сайт YouTube – сайт повідомляє про невідомий збій.

При спробі створити новий файл в Google Docs сервіс повідомляв про помилку.

Також неможливо було зайти на електронну скриньку Gmail.

"Сервер не може опрацювати запит через синтаксичні помилки. Клієнт не повинен повторно відправляти цей запит", – повідомляє Google під час спроби увійти в поштовий акаунт.

Також користувачі повідомляли, що неможливо встановити додаток Google Play на смартфони. Окрім того, є проблеми зі входом у свій акаунт у Google Maps.

Оновлено 14:50. Сервіси поступово почали відновлювати роботу.

Нагадаємо, що минулого тижня масштабний збій трапився в роботі Facebook Messenger. Користувачі у Європі протягом кількох годин не могли відправити та отримати повідомлення, а також переглянути вже отримані раніше.