У роботі Telegram знову трапився масштабний збій

У роботі месенджера Telegram 16 грудня знову трапився масштабний збій. Користувачі не можгли отримувати та надсилати повідомлення, а також здійснювати дзвінки.
За даними сервісу Downrecorder, проблеми розпочалися близько 15 години. У Twitter користувачі з різних країн повідомляли, що не можуть користуватися додатком. В офіційному акаунті месенджера про причини збою поки не повідомили.
Оновлення. Приблизно о 15:40 робота почала відновлюватися.
Зокрема, про збій повідомляли в Україні, Ізраїлі, Росії, Чехії, Єгипті, Польщі.
Нагадаємо, що два масштабні збої в роботі Telegram були у вересні. Користувачі по всьому світу повідомляли про проблеми у роботі месенджера Telegram 15 вересня. Ситуація повторилася і 25 вересня.
Цього тижня раптово вийшли з ладу та не працювали близько 45 хвилин сервіси Google, зокрема пошта Gmail, відеохостинг YouTube, сервіс збереження даних Drive і текстовий редактор Docs. Сам пошуковик Google працював.