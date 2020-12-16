У роботі Telegram знову трапився масштабний збій

Користувачі з різних країн не могли відправляти і отримувати повідомлення та здійснювати дзвінки.

Фото: Downrecorder

У роботі месенджера Telegram 16 грудня знову трапився масштабний збій. Користувачі не можгли отримувати та надсилати повідомлення, а також здійснювати дзвінки.

За даними сервісу Downrecorder, проблеми розпочалися близько 15 години. У Twitter користувачі з різних країн повідомляли, що не можуть користуватися додатком. В офіційному акаунті месенджера про причини збою поки не повідомили.

Оновлення. Приблизно о 15:40 робота почала відновлюватися.

Зокрема, про збій повідомляли в Україні, Ізраїлі, Росії, Чехії, Єгипті, Польщі.

Нагадаємо, що два масштабні збої в роботі Telegram були у вересні. Користувачі по всьому світу повідомляли про проблеми у роботі месенджера Telegram 15 вересня. Ситуація повторилася і 25 вересня.

Цього тижня раптово вийшли з ладу та не працювали близько 45 хвилин сервіси Google, зокрема пошта Gmail, відеохостинг YouTube, сервіс збереження даних Drive і текстовий редактор Docs. Сам пошуковик Google працював.