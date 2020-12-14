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Google назвав причину масштабного збою в роботі сервісів

В компанії обіцяють провести ретельну перевірку, щоб виключити повторення інциденту.

Google назвав причину масштабного збою в роботі сервісів
Фото: EPA/UPG

Причиною сьогоднішнього масштабного збою в роботі сервісів американської корпорації Google, зокрема Youtube та Gmail, стала проблема з внутрішньою квотою пам’яті серверів.

Про це повідомляє TechCrunch з посиланням на коментар Google.

Раніше цього дня раптово вийшли з ладу сервіси Google, зокрема пошта Gmail, відеохостинг YouTube, сервіс геолокації Google Maps, сервіс збереження даних Drive і текстовий редактор Docs. Роботу сервісів було відновлено за годину, о 4:32 ранку за тихоокеанським часом. Станом на зараз роботу послуг відновлено, вони працюють у звичному режимі.

"Ми просимо вибачення та проведемо ретельну перевірку, щоб переконатися, що ця проблема не повториться у майбутньому", - йдеться в заяві Google.

Нагадаємо, що минулого тижня масштабний збій трапився в роботі Facebook Messenger. Користувачі у Європі протягом кількох годин не могли відправити та отримати повідомлення, а також переглянути вже отримані раніше.

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