Китайський зонд досягне орбіти Марса у лютому

Після виходу на орбіту зонд два-три місяці досліджуватиме потенційні місця посадки у травні.

Китайський зонд "Тяньвень-1" з моменту запуску 23 липня 2020 року подолав вже близько 400 млн км. Апарат має досягнути орбіти Марса через місяць.

Про це пише Xinhua.

Національне космічне управління Китаю повідомило, що за 163 дні польоту зонд зробив кілька селфі, фото, на якому видно Землю і Місяць, виконав три корекції орбіти, здійснив маневр в далекому космосі і провів низку самоперевірок.

Зонд зменшить швидкість, коли підходитиме до червоної планети, зайде на орбіту і розпочне підготовку до посадки.

"Тяньвень-1" вагою близько п'яти тонн складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода. Він призначений для виконання польоту по орбіті, приземлення і пересування.

Після виходу на орбіту Марса зонд два-три місяці досліджуватиме потенційні місця посадки у травні.

Посадка, яка триватиме 7-8 хвилин, стане найскладнішою частиною місії. Зонд використовуватиме свою аеродинамічну форму, парашут і гальмівну ракету для уповільнення.

Після посадки марсохід проводитиме дослідження щонайменше протягом 90 марсіанських днів (близько трьох місяців на Землі). Орбітальний апарат протягом одного марсіанського року (близько 687 днів на Землі) буде забезпечувати зв'язок з марсоходом, проводячи власне наукове дослідження.

Нагадаємо, торік у грудні перший прототип для польоту на Марс компанії SpaceX Starship вибухнув під час посадки після вдалого запуску зі стартового майданчика компанії в окрузі Камерон, штат Техас.