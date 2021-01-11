Туреччина починає розслідування щодо WhatsApp через дозвіл на збирання інформації користувачів для Facebook

Рада з конкуренції Туреччини оголосила про початок розслідування щодо месенджера WhatsApp, який нещодавно повідомив про збір даних користувачів для Facebook.

Додаток попросив користувачів дозволити збирати інформацію про номери телефонів і місця розташування, пише Reuters.

Рада з конкуренції зазначила, що вимога на збір цих даних має бути призупинена до завершення розслідування.

Facebook є власником месенджера WhasApp. У січні 2019 року засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив, що планує об'єданити свою соцмережу, а також Instagram та WhatsApp в один сервіс.

Зміни, як оголошувалося, мають стосуватися тільки функцій обміну повідомленнями, але додатки мали працювати як три окремі.

У вересні 2020 Facebook об’єднав чати Instagram та Messenger.

Нагадаємо, що Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, у яких звинуватили компанію Facebook Inc у порушенні антимонопольного законодавства і вимагають, щоб вона продала WhatsApp та Instagram.

Компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів – додатку для обміну фотографіями Instagram за $1 мільярд у 2012 році та додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за $19 мільярдів у 2014 році.