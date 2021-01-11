Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
ГоловнаТехнології

Туреччина починає розслідування щодо WhatsApp через дозвіл на збирання інформації користувачів для Facebook

Зокрема, додаток збирає інформацію про місця розташування та номери телефонів. 

Туреччина починає розслідування щодо WhatsApp через дозвіл на збирання інформації користувачів для Facebook
Фото: Телеканал 24

Рада з конкуренції Туреччини оголосила про початок розслідування щодо месенджера WhatsApp, який нещодавно повідомив про збір даних користувачів для Facebook

Додаток попросив користувачів дозволити збирати інформацію про номери телефонів і місця розташування, пише Reuters.

Рада з конкуренції зазначила, що вимога на збір цих даних має бути призупинена до завершення розслідування.

Facebook є власником месенджера WhasApp. У січні 2019 року засновник Facebook Марк Цукерберг оголосив, що планує об'єданити свою соцмережу, а також Instagram та WhatsApp в один сервіс. 

Зміни, як оголошувалося, мають стосуватися тільки функцій обміну повідомленнями, але додатки мали працювати як три окремі. 

У вересні 2020 Facebook об’єднав чати Instagram та Messenger.

Нагадаємо, що Федеральна торговельна комісія США і майже кожен американський штат подали позови, у яких звинуватили компанію Facebook Inc у порушенні антимонопольного законодавства і вимагають, щоб вона продала WhatsApp та Instagram. 

Компанію звинувачують у скуповуванні конкурентів – додатку для обміну фотографіями Instagram за $1 мільярд у 2012 році та додатка для обміну повідомленнями WhatsApp за $19 мільярдів у 2014 році.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також