Facebook та Instagram забанили Трампа до кінця його президентства, - Цукерберг

Акаунти 45 президента США будуть заблоковані щонайменше на два тижні.

Президент США Дональд Трамп буде позбавлений можливості робити записи усоціальних мережах Facebook та Instagram до інавгурації Джо Байдена.

Про це заявив генеральний директор Facebook Марк Цукерберг.

"Шокуючі події останньої доби ясно показують, що президент Дональд Трамп має намір використовувати залишилися дні свого терміну для підриву мирного і законного переходу влади до його обраного наступника Джо Байдена", - написав він.

Цукерберг повідомив, що акаунти Трампа будуть заблоковані на два тижні.

Як зазначив Цукерберг, Трамп може використовувати соцмережі "для підбурювання до насильницького повстання проти демократично обраної влади".

"Ми вважаємо, що ризики в разі дозволу президентові продовжити використання наших послуг у цей період просто надто великі… Тому ми продовжуємо блокування його акаунтів у Facebook та Instagram на невизначений термін і принаймні на найближчі два тижні, поки мирний перехід влади не завершиться", - додав директор Facebook.

Нагадаємо, що першою з соціальних мереж про блокування профілю Трампа заявив Twitter.

Раніше соцмережі Facebook та Instagram на добу заблокували акаунти 45-го президента на тлі масових заворушень, вчинених його радикальними прихильниками в Капітолії.