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Світовий ринок ПК у 2020-му виріс більш ніж на 10% уперше за десять років

Важливими чинниками зростання називають перехід на віддалену роботу і домашнє навчання.

Світовий ринок ПК у 2020-му виріс більш ніж на 10% уперше за десять років
Фото: AlexBrylov/Depositphotos

Світовий ринок персональних комп'ютерів масштабно виріс вперше за 10 років, пише The Verge.

За різними даними, зростання на понад 10% порівняно з 2019 роком пов’язане з пандемією коронавірусу і переходом на дистанційну роботу.

За інформацією дослідницької компанії Canalys, поставки ПК досягли 297 млн одиниць в 2020 році, що на 11% більше, ніж в 2019 році.

IDC оцінює річний обсяг поставок у 302 млн комп'ютерів - на 13,1% більше. При цьому представник IDC впевнений, що це ще не межа.

За даними Gartner, 2020 року відбулося найбільше зростання ринку ПК з 2010 року - 275 млн одиниць в 2020 році, на 4,8% більше, ніж у 2019-му.

Важливими чинниками зростання називають перехід на віддалену роботу і домашнє навчання, але люди також купують ПК і ноутбуки для розваги.

За даними Canalys і IDC, провідним постачальником ПК в 2020 році була Lenovo (виросла на 11,9% за даними Canalys, на 12% за даними IDC), за нею йдуть HP (зростання в 7,1-7,5%) на другому місці і Dell на третьому (8,1-8,2%).

Apple займає четверте місце: за даними Canalys, її поставки зросли на 17%, або на 29% за оцінками IDC.

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