ЄС отримав запит на затвердження вакцини AstraZeneca

Висновок про дозвіл на продаж може бути видано до 29 січня.

В лабораторії mAbxience, обраної AstraZeneca для виробництва вакцини проти COVID-19 в Латинській Америці, Буенос-Айрес, Аргентин

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) отримало заявку на дозвіл для вакцини від коронавірусу від AstraZeneca та Оксфордського університету.

Відповідна заява опублікована на сайті EMA.

"Оцінка вакцини, відомої як вакцина COVID-19 AstraZeneca, буде проходити у прискорені терміни. Висновок про дозвіл на продаж може бути видано до 29 січня під час засідання наукового комітету EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) за умови, що представлені дані про якість, безпеку та ефективність вакцини досить надійні і повні і що негайно буде надаватися будь-яка додаткова інформація, необхідна для завершення оцінки", - йдеться в документі.

Такий короткий термін для оцінки можливий тільки тому, що EMA вже перевірила деякі дані про вакцину.

Зараз EMA оцінила дані лабораторних досліджень (доклінічні дані), дані про якість вакцини (про її інгредієнти і способи виробництва) і деякі докази безпеки та ефективності на основі об'єднаного аналізу проміжних клінічних даних з чотирьох клінічних випробувань, що тривають у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці.

Нагадаємо, сьогодні у країнах Європейського Союзу розпочалося поширення перших доз вакцини від коронавірусу Moderna.

30 грудня 2020-го Велика Британія першою у світі схвалила вакцину від ковіду AstraZeneca.

У червні англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca пообіцяла Європі 400 млн доз потенційної вакцини від COVID-19. У грудні AstraZeneca запевнила - її вакцина повинна бути ефективною проти нового варіанта ковіду.

Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.