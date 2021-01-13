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У Фінляндії напали на колишнього прем'єра

Напад на політика стався біля будівлі парламенту.

У Фінляндії напали на колишнього прем'єра
Юха Сіпіля
Фото: Yle

У Фінляндії скоїли напад на колишнього прем'єр-міністра країни і чинного депутата парламенту Юху Сіпілю.

Про це повідомляє Yle.

Напад стався біля будівлі парламенту.

Як повідомляє начальник служби охорони парламенту Юкка Савола, депутат йшов по пішохідному переходу, коли людина, яка рухалася назустріч, сильно штовхнула його і втекла.

Політик отримав кілька синців.  Напад стався у четвер, 7 січня, в середині дня.

"Нападник скористався такими барвистими виразами, що повторювати їх уголос буде непристойно", - заявив начальник служби охорони.

За фактом нападу правоохоронці почали розслідування.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня невідомі особи здійснили напад на будинок мера Броварів Ігоря Сапожка у Бориспільському районі Київської області. Сапожка побили. 

"Група невідомих осіб увірвалася у дім мера Броварів в селі Гнідин Бориспільського району, вони забрали майно", – пояснили в поліції.

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