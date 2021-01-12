Конгресменів попередили про підготовку нового штурму Капітолія під час інавгурації Байдена

Законодавцям повідомили про чотири конкретні збройні загрози.

Співробітники служб безпеки Капітолія попереджають американських законодавців, що тисячі радикально налаштованих сторонників президента Дональда Трампа планують штурм Капітолія під час інавгурації Джо Байдена.

Про це повідомляє The Hill.

За словами співрозмовника видання, законодавцям повідомили про чотири конкретні збройні загрози щодо Капітолію, Білого дому і Верховного суду під час телефонної розмови пізно ввечері в понеділок.

Нагадаємо, що в Конгресі зареєстрували резолюцію про імпічмент Трампа.

Резолюція містить одну статтю обвинувачення чинного президента США у заколоті. При цьому згадується щонайменше два епізоди "злочинних дій" Трампа: вимагання від представника влади Джорджії сфальсифікувати результати голосувань у штаті і підбурення натовпу до агресії проти Конгресу США.

Подальше перебування Трампа на посаді загрожуватиме національній безпеці, демократії й Конституції США, вважають автори документу.

Питання імпічменту знову постало для Трампа після штурму Капітолію його прихильниками в день, коли Конгрес засвідчував результати голосування колегії виборників.