У Саудівській Аравії побудують екологічне місто без доріг та автівок, - ЗМІ

Будівництво розпочнуть на початку цього року в межах проєкту Neom.

У Саудівській Аравії вирішили побудувати екологічне місто, в якому не буде машин, вулиць і викидів вуглекислого газу.

Про це повідомляє ANBA.

Будівництво розпочнуть на початку цього року в межах проєкту Neom, який передбачає створення інноваційного міста поблизу Червоного моря. Цей проєкт планують реалізувати для того, щоб диверсифікувати саудівську економіку, яка значною мірою залежить від нафти.

Як розповів спадковий принц країни Мухаммед бін Салман, який є головою ради директорів проєкту, місто буде розраховане на 1 млн жителів. У ньому будуть школи, оздоровчі центри та зелені насадження, а також швидкісний підземний громадський транспорт. Очікується, що поїздка містом займатиме не більше 20 хвилин.

За задумом архітекторів, місто зможе створити 380 тисяч робочих місць та додасть економіці країни $48 млрд.

Нагадаємо, у грудні минулого року у Саудівській Аравії виявили чотири нових родовища нафти і газу.