Deutsche Bank відмовився вести бізнес із Трампом

Будь-які ділові зв'язки з Трампом розриває і нью-йоркський Signature Bank, який давно обслуговує його сім'ю.

Deutsche Bank вирішив утриматися від будь-яких подальших ділових відносин з Дональдом Трампом і його компанією після штурму Капітолію його прихильниками минулого тижня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Речник банку відмовився коментувати новину. У Trump Organization також ще не відповіли на запит журналістів.

Зазначається, що Deutsche Bank у минулому позичив Trump Organization, якою нині керують двоє синів Трампа, близько 340 мільйонів доларів США.

За даними Bloomberg, Трамп досі винен франкфуртському банку понад 300 млн доларів, а в грудні пішла у відставку керуюча капіталом Трампа в Deutsche Bank Розмарі Врабліч.

Розриває будь-які ділові зв'язки з Трампом і нью-йоркський Signature Bank, який давно обслуговує його сім'ю. Банк закриває два особистих рахунки президента, на яких Трамп тримав близько 5,3 млн доларів, повідомив представник компанії.

Банк також зробив офіційну заяву, в якій закликав до відставки Трампа "в інтересах країни і її народу".

Signature Bank був одним з головних банків для Трампа і його найближчого оточення - дочки Іванки Трамп, її чоловіка Джареда Кушнера і адвоката президента Майкла Коена. У 2011 році банк навіть призначав Іванку Трамп одним з радників керівництва.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

Після заворушень у Вашингтоні два міністри уряду Трампа заявили про відставку.

Після штурму Капітолію у США відкрили 25 справ про тероризм.

Учора в Конгресі зареєстрували резолюцію про імпічмент Трампа. Резолюція містить одну статтю обвинувачення чинного президента США у заколоті. При цьому згадується щонайменше два епізоди "злочинних дій" Трампа: вимагання від представника влади Джорджії сфальсифікувати результати голосувань у штаті і підбурення натовпу до агресії проти Конгресу США.

Подальше перебування Трампа на посаді загрожуватиме національній безпеці, демократії й Конституції США, вважають автори документу.