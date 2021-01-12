Трамп оголосив надзвичайний стан у Вашингтоні у зв'язку з інавгурацією Байдена

Американські ЗМІ поширили звіт ФБР про заклики до заколотів 20 січня.

45-й президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в окрузі Колумбія на тлі інавгурації Джо Байдена та попередження ФБР про можливі масові заворушення в день її проведення.

Трамп доручив ФБР посилити зусилля щодо реагування на надзвичайні ситуації з 11 по 24 січня у зв'язку з інавгурацією. Указ президента уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати зусилля щодо допомоги в надзвичайних ситуаціях, йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

"Зокрема, FEMA уповноважене виявляти, мобілізувати та надавати на свій розсуд обладнання та ресурси, необхідні для пом'якшення наслідків НС", – йдеться в документі.

Про те, чи буде введено коменданську годину, у Білому домі не повідомили.

Низка американських ЗМІ, зокрема ABC, оприлюднили документ ФБР, в якому йшлося про викриття закликів до штурму судів, місцевих урядів, адміністративних будівель 20 січня. Зазначається, що таким чином радикально налаштовані прихильники чинного президента хочуть завадити інавгурації його наступника.

Указується також, що заклик було поширено ще до трагічних подій в Капітолії, унаслідок штурму якого загинуло п'ять людей.

Нагадаємо, що в Конгресі тим часом зареєстрували резолюцію про імпічмент Трампа.

Резолюція містить одну статтю обвинувачення чинного президента США у заколоті. При цьому згадується щонайменше два епізоди "злочинних дій" Трампа: вимагання від представника влади Джорджії сфальсифікувати результати голосувань у штаті і підбурення натовпу до агресії проти Конгресу США.

Подальше перебування Трампа на посаді загрожуватиме національній безпеці, демократії й Конституції США, вважають автори документу.

Питання імпічменту знову постало для Трампа після штурму Капітолію його прихильниками в день, коли Конгрес засвідчував результати голосування колегії виборників.