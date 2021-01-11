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У Португалії запроваджують жорсткий локдаун через третю хвилю COVID-19

Сплеск захворюваності в Португалії пов’язують з періодом різдвяних свят і холодним сезоном.

У Португалії запроваджують жорсткий локдаун через третю хвилю COVID-19
Фото: EPA/UPG

Влада Португалії оголосила про запровадження нового карантину через третю хвилю коронавірусу COVID-19.

Про це заявив в понеділок прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми, звичайно, стоїмо обличчям до обличчя з третьою хвилею", - сказав очільник уряду Португалії.

За його словами, у середу уряд запровадить обмежувальні заходи аналогічні тим, що діяли під час першого режиму ізоляції в березні 2020 року. 

В Португалії спостерігаються рекордні показники захворюваності на коронавірус і смертності інфікованих. Так, у минулу п'ятницю медичні служби країни виявили за добу рекордні 10 тис. 176 випадків хвороби. Напередодні в країні також було встановлено рекорд за смертністю - 122 летальні випадки.

Сплеск захворюваності в уряді Португалії пов’язують з періодом різдвяних свят і холодним сезоном.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometers, всього в Португалії за час пандемії виявили 489 тис. 293 випадки зараження COVID-19, а 7 тис. 925 інфікованих померли. Одужали 372 тис. 56 осіб.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я Японії заявило про виявлення в країні нового варіанту коронавірусу.

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