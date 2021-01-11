У Китаї за добу виявили 103 випадки коронавірусу – найбільше за п’ять місяців

Влада ввела карантин у столиці провінції Хебей місті Шицзячжуан, де проживає майже 11 млн населення.

У Китаї минулої доби зафіксували 103 нових випадки коронавірусу - це найбільше за п'ять місяців.

Про це повідомляє Reuters.

Зростання статистики пов’язують з великою кількістю нових випадків коронавірусу в китайській провінції Хебей.

Востаннє таку кількість хворих реєстрували у липні 2020-го.

За останню добу в провінції Хебей зафіксували 82 з 85 нових випадків коронавірусної інфекції, ще два випадки виявили в провінції Ляонін та один в Пекіні.

Також стало відомо про 18 випадків, які були завезені з-за кордону.

Зараз влада ввела карантин у столиці провінції Хебей місті Шицзячжуан, де проживає майже 11 млн населення.

Нагадаємо, делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня приїде в Китай шукати джерело коронавірусу. Експерти організації співпрацюватимуть із китайськими вченими.

Перший випадок коронавірусу COVID-19 був, імовірно, виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 міг поширитися від тварин. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу. Раніше група учених з Китаю встановила, що ймовірним перенесником нового типу коронавірусу міг бути панголін.