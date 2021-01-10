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У Чикаго внаслідок стрілянини в житловому кварталі загинуло четверо людей

Поліція зараз встановлює мотиви стрільця.

У Чикаго внаслідок стрілянини в житловому кварталі загинуло четверо людей
Фото: CNN

У Чикаго, США, озброєний злочинець застрелив чотирьох людей у житловому кварталі.

Про це повідомляє CNN.

Зловмисник, 32-річний Джейсон Найтенгейл спочатку увійшов у гараж і застрелив 30-річного чоловіка. який сидів у своєму авто.

Після цього він увійшов до вестибюля багатоквартирного будинку в кількох кварталах від місця свого першого вбивства і вистрелив у співробітницю охорони. За даними правоохоронців, жінка була поранена в груди і незабаром померла в лікарні. Ще одна жінка 77 років, яка отримує пошту в тій же будівлі, отримала постріл у голову і зараз перебуває у критичному стані.

Після цього Найтенгейл пройшов кілька кварталів і зайшов у будинок, де, погрожуючи пістолетом свого знайомого, викрав його авто. Він поїхав в інший квартал міста, де пограбував універмаг і застрелив 20-річного чоловіка. Там же було поранено 81-річну жінку, її доставили в лікарню у важкому стані.

Згодом зловмисник напав на авто. В результаті цього 15-річна дівчинка потрапила до лікарні у важкому стані.

Після цього стрілець повернувся до універмагу, де був раніше, і відкрив вогонь по поліції, що приїхала на виклик.

Як пише CNN, о 17:45 за місцевим часом підозрюваний увійшов до аптеки в сусідньому від Чикаго місті Еванстоні, оголосивши про пограбування. Потім побіг у сусідній ресторан, де вбив ще одну жінку.

Поліція зараз встановлює мотиви стрільця.

Нагадаємо, у червні 2020-го щонайменше двоє людей загинули й четверо отримали поранення в результаті стрілянини в розподільному центрі Walmart в місті Ред-Блафф, штат Каліфорнія.Нападник отримав вогнепальне поранення й був доставлений у лікарню, де він помер.

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