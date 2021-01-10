В Австрії міністр праці та молоді подала у відставку через звинувачення у плагіаті

В Австрії міністерка у справах праці, сім'ї та молоді Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення про плагіат у деяких її університетських роботах.
Про це пише theguardian.com.
Ашбахер заявила, що вона пішла з посади, аби “захистити свою сім'ю”. Вона також поскаржилась на “ворожість, політичну агітацію і атаки”.
Зазначимо, колишня міністерка з відзнакою закінчила Університет прикладних наук у Вінер-Нойштадті. При цьому блогер Стефан Вебер, який спеціалізується на виявленні академічних шахрайств, виявив у її магістерській дисертації “плагіат, неправильні цитати і незнання німецької мови”.
Вебер також заявив про плагіат у науковій роботі, яку жінка торік представила у Технічному університеті Братислави.
Він стверджував, що робота містить “небачені раніше глибини дурості, нісенітниці і плагіату” і що більше однієї п'ятої тексту Ашбахер взяла з інших джерел без цитування, зокрема, зі статті з журналу Forbes.
Жінка звинувачення на свою адресу відкидає.
Канцлер Австрії Себастьян Курц, партію якого представляє Ашбахер, написав у Твіттері, що поважає її рішення піти у відставку на тлі тиску на уряд через “хаотичне управління другою хвилею Covid-19”.
Christine Aschbacher hat mich heute darüber informiert, dass sie ihr Amt als Arbeitsministerin zurücklegt. Diesen Entschluss respektiere ich. Ich danke Christine Aschbacher für ihren Einsatz im letzten, sehr herausfordernden Jahr.— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 9, 2021
Канцлер додав, що призначить наступника в понеділок, 11 січня.
Нагадаємо, 4 червня минулого року, через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.
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Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".
17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.
На початку січня 2021 року у роботах членів Комісії з академічної доброчесності Національного технологічного університету "Чернігівська політехніка", яка заперечувала наявність плагіату у роботах Шкарлета, також виявили плагіат.