В Австрії міністр праці та молоді подала у відставку через звинувачення у плагіаті

В Австрії міністерка у справах праці, сім'ї та молоді Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення про плагіат у деяких її університетських роботах.

Про це пише theguardian.com.

Ашбахер заявила, що вона пішла з посади, аби “захистити свою сім'ю”. Вона також поскаржилась на “ворожість, політичну агітацію і атаки”.

Зазначимо, колишня міністерка з відзнакою закінчила Університет прикладних наук у Вінер-Нойштадті. При цьому блогер Стефан Вебер, який спеціалізується на виявленні академічних шахрайств, виявив у її магістерській дисертації “плагіат, неправильні цитати і незнання німецької мови”.

Вебер також заявив про плагіат у науковій роботі, яку жінка торік представила у Технічному університеті Братислави.

Він стверджував, що робота містить “небачені раніше глибини дурості, нісенітниці і плагіату” і що більше однієї п'ятої тексту Ашбахер взяла з інших джерел без цитування, зокрема, зі статті з журналу Forbes.

Жінка звинувачення на свою адресу відкидає.

Канцлер Австрії Себастьян Курц, партію якого представляє Ашбахер, написав у Твіттері, що поважає її рішення піти у відставку на тлі тиску на уряд через “хаотичне управління другою хвилею Covid-19”.

Christine Aschbacher hat mich heute darüber informiert, dass sie ihr Amt als Arbeitsministerin zurücklegt. Diesen Entschluss respektiere ich. Ich danke Christine Aschbacher für ihren Einsatz im letzten, sehr herausfordernden Jahr. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 9, 2021

Канцлер додав, що призначить наступника в понеділок, 11 січня.

Нагадаємо, 4 червня минулого року, через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на посаду міністра освіти, на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у його монографії. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

17 грудня 2020 року Шкарлет був призначений міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів - 226. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів. Джерела LB.ua у "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

На початку січня 2021 року у роботах членів Комісії з академічної доброчесності Національного технологічного університету "Чернігівська політехніка", яка заперечувала наявність плагіату у роботах Шкарлета, також виявили плагіат.