Глава правлячої партії Грузії заявив про вихід з політики

Бідзіна Іванішвілі стверджує, що на рішення повпливав його вік.

Голова правлячої в Грузії партії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі заявив, що йде з політики. Він вважає, що його місію виконано.

Відповідне оголошення він поширив 11 січня, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я ухвалив рішення остаточно відійти від політики і повністю залишити кермо влади. Я покидаю як пост глави партії, так і саму партію", – зазначив він.

За словами Бідзіна Іванішвілі, на рішення повпливав вік – незабаром йому виповниться 65 років. Він упевнений, що його вихід з партії не послабить політисилу, а зробить владу в Грузії "більш енергійною".

"Я переконаний, що грузинський народ так само оцінить мій сьогоднішній крок, який був продиктований тими самими інтересами, заради яких я прийшов у політику", – заявив Іванішвілі.

Іванішвілі – бізнесмен, колишній прем'єр-міністр Грузії. Політикою займався з 2011 року, у 2012 його "Грузинська мрія" отримала більшість в парламенті.

На посаді голови уряду він пробув трохи більше року (жовтень 2012 – листопад 2013), але оголосив про відставку після перемоги Георгія Маргвелашвілі на президенстьких виборах. Тоді ж офіційно пішов з політики, але у 2018 його переобрали головою "Грузинської мрії".

Нагадаємо, що у 2020 провладна партія "Грузинська мрія" перемогла на парламентських виборах з великим відривом. Опозиція бойкотувала вибори 21 листопада, назвавши голосування фарсом і закликавши виборців ігнорувати його. Всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів.

Він мандатів відмовилася і партія Михайла Саакашвілі, стверджуючи, що результати були сфальсифіковані.