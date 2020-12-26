Грузинський парламент прийняв постанову про євроінтеграцію

Резолюція визначає зовнішню політику країни на чотири роки.

Грузинський парламент прийняв постанову "Про зовнішню політику Грузії", яка одним з ключових напрямків називає прагнення вступити до Євросоюзу і до Північноатлантичного альянсу.

Про це в пише “Радіо Свобода”.

Резолюція визначає зовнішню політику країни на чотири роки.

"Для грузинського суспільства європейський і євроатлантичний вибір – історичний вибір, закріплений в Конституції Грузії", – зазначив голова парламентського комітету у закордонних справах Ніколоза Самхарадзе.

Прийнята резолюція повинна допомогти в здійсненні передвиборної обіцянки партії "Грузинська мрія - Демократична Грузія" про те, що до 2024 року Грузія буде готова до подачі документів на вступ до ЄС, йдеться у повідомленні.

Як пише Українська правда, у документі також йдеться про намір уряду зміцнювати зв'язки з Китаєм, Індією, Японією і Кореєю, Центральною Азією і Близьким Сходом.

Крім того, до постанови додано абсолютно новий пункт, який стосується міждержавних судових розглядів з Російською Федерацією.

Зараз в Страсбурзькому суді розглядається дві міждержавні судові справи Грузії і Росії — щодо серпневої війни і практики масових переслідувань, арештів, нападів і вбивств грузинського населення на окупованих територіях і вздовж лінії окупації, наприклад тортури і вбивство Арчіла Татунашвілі.

Нагадаємо, 11 грудня у Грузії набув повноважень парламент нового, десятого скликання.

На першому засідання нового парламенту були присутні тільки 88 депутатів зі 150. Вони представляли виключно правлячу партію "Грузинська мрія".

Депутати від опозиційних партій бойкотували перше засідання, тому що вважають результати виборів сфальсифікованими. Вони відмовилися заходити в парламент та вимагали провести нове голосування. Більше того, кілька партій, серед яких "Єдиний національний рух" (партія, заснована Михеїлом Саакашвілі), вирішили відмовитися від мандатів.

У другому турі виборів, які опозиція бойкотувала, “Грузинська мрія” набрала близько 90% голосів.