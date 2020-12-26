Кількість випадків ковіду у світі перевищила 80 млн, Україна – на 16-му місці

Станом на 17:00 26 грудня кількість виявлених випадків коронавірусу становить 80 306 522.

Про це свідчать дані порталу worldometers.info.

Від хвороби померло 1 759 689 осіб, одужало – 56 601 635.

Зараз ковідом хворіє 21 945 198 осіб, 105 669 перебувають у критичному стані.

Вилікувалися 56 601 635 хворих.

Зареєстровано 111 635 нових випадків та 2 698 смертей.

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Найбільше випадків COVID-19 виявили у США: 19 212 044. У країні від недуги вже померло 338 283 людей.

В Індії кількість випадків коронавірусу перевищила 10 млн, а у Бразилії – 7 млн.

Україна перебуває на 16-му місці у світі і 8-му у Європі з 1 019 876 хворими на ковід. Перед нею – Іран, де захворіли 1 194 963 осіб.

Фото: скріншот

Нагадаємо, 25 грудня в Україні зафіксовано 7 709 нових випадків ковіду, одужало 5 145 осіб. Летальних випадків – 121.

За даними аналітиків Київської школи економіки, кількість нових виявлених випадків COVID-19 стабілізувалася ще у середині листопада. Піку в кінці листопада і спаду в грудні - не було.

Але Україна досі залишається у п’ятірці країн за найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Пік захворюваності на COVID-19 в Україні у 14 тисяч нових виявлених випадків на добу фіксувався наприкінці листопада відповідно до статистики Міністерства охорони здоров’я.

Водночас дані захворюваності Національної служби здоров’я України демонструють, що спадання, яке нібито розпочалося з 28 листопада, насправді не відбувалося. Із середини листопада добові показники нових випадків COVID-19 знаходяться на плато - на рівні близько 12 тисяч у день.