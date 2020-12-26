Пашинян погодився на консультації щодо позачергових парламентських виборів

"Я не чіпляюся за крісло прем'єр-міністра", заявив керівник вірменського уряду.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян готовий до проведення позачергових парламентських виборів у 2021 році.

Про це він написав у соцмережі Facebook.

Він зауважив, що “опозиційний процес з вимогою відставки прем'єр-міністра” не отримав підтримки народу.

“І ніхто не може сказати, що ми зберегли владу за допомогою грубої сили. Навпаки, нас звинувачують у надмірній м'якості. Я не чіпляюся за крісло прем'єр-міністра, але я не можу ставитися до уряду легковажно, посаду прем'єр-міністра я отримав від народу”, – сказав він.

Пашинян заявив, що готовий покинути пост прем'єр-міністра за рішенням народу. “Є тільки один спосіб отримати відповідь на всі ці питання – провести позачергові парламентські вибори”, – додав прем’єр.

"Запрошую парламентські й зацікавлені позапарламентські сили на консультації з питання проведення позачергових парламентських виборів в 2021 році”, – підсумував Пашинян.

Нагадаємо, 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив про підписання заяви з президентами Росії і Азербайджану Володимиром Путіним і Ільхамом Алієвим про припинення війни в Нагірному Карабасі. Угода набирає чинності з 01:00 10 листопада та передбачає передачу під контроль від Вірменії Азербайджану Кельбаджарського, Агдамського, Лачинського районів і територій в Газаському районі.

У Вірменії на тлі цієї заяви спалахнули масштабні протести, люди захопили будівлю парламенту та напали на його голову. Вони вимагали сказати, де перебуває прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Президент Вірменії Армен Саркісян закликає провести позачергові вибори, щоб вберегти країну від потрясінь після підписання миру щодо Нагірного Карабаху.