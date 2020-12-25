У Білорусі помер дипломат, призначений послом у США

25 грудня помер заступник міністра закордонних справ Білорусі Олег Кравченко, який пів року тому був призначений на посаду посла Білорусі у США.

Про це повідомляє російська служба "Голосу Америки".

Як зазначає видання, 49-річний дипломат раніше отримав позитивний тест на коронавірус.

Кравченка призначили на посаду посла в США у липні, але дипломат не встиг виїхати на роботу в Америку і проживав в Білорусі.

Це було перше за 12 років призначення білоруського посла в Сполучених Штатах.

У 2008 році США запровадили санкції проти уряду Олександра Лукашенка за порушення прав людини. Після цього сторони скоротили штат посольств і відкликали послів. Замість них місії в обох країнах очолювали тимчасові повірені. В якості такого повіреного як раз і працював Кравченко з 2008 по 2014 роки. Він пробув на дипломатичній службі більше 25 років.

У Білорусі з дня виборів президента, 9 серпня, тривають масові акції протесту проти фальсифікацій та режиму Лукашенка, під час яких силовики застосовують проти мітингувальників силу та спецзасоби. Олександр Лукашенко відмовляється передавати владу і провів таємну інавгурацію.

23 грудня Міністерство фінансів США внесло до "чорного списку" чотири білоруські організації та одного громадянина Білорусі через силові дії щодо мирних протестувальників.